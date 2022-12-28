Майкл Биспинг назвал два самых ожидаемых боя 2023-го: «Джонс против Нганну и Фьюри – Усик»
Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг назвал два самых ожидаемых поединка следующего года.
«Какие 5 боев обязательно должны состояться в 2023 году? Начну с боя Джон Джонс против Фрэнсиса Нганну. Что еще? Я также добавлю Тайсон Фьюри против Александра Усика», – написал Биспинг.
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