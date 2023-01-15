Эдвардс и Усман проведут реванш 18 марта в Лондоне, со-главное событие – бой Гейджи и Физиева
Чемпион полусреднего веса Леон Эдвардс подерется с Камару Усманом за чемпионский пояс. Они встретятся в третий раз.
Эту информацию подтвердил президент Дана Уайт. Бой состоится на UFC 286 в Лондоне.
В со-главном событии подерутся Джастин Гейджи и Рафаэль Физиев.
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