Эдвардс и Усман проведут реванш 18 марта в Лондоне, со-главное событие – бой Гейджи и Физиева

Теги UFC Дана Уайт MMA Джастин Гейджи Леон Эдвардс Камару Усман Рафаэль Физиев Бокс/MMA/UFC

Чемпион полусреднего веса Леон Эдвардс подерется с Камару Усманом за чемпионский пояс. Они встретятся в третий раз.

Эту информацию подтвердил президент Дана Уайт. Бой состоится на UFC 286 в Лондоне.

В со-главном событии подерутся Джастин Гейджи и Рафаэль Физиев.

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1 комментарий

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SaNeK86rus
Усман вернет пояс
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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