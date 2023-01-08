Рафаэль Физиев: «Австралийцы в Таиланде напились до такой степени, что стали ссать в водяные пистолеты и брызгать друг в друга. Волкановски в том числе»

Легковес UFC Рафаэль Физиев рассказал о смешной ситуации на сборах в Таиланде.

– Алекс Волкановски – прикольный чувак. Все время на позитиве. На тренировках очень простой. Когда раньше проводились вечеринки в Тайгере, он постоянно здесь тусил. Штаны снимал, бегал. Даже такие моменты были. Пил? Оооо, да. Сейчас не знаю, а вот раньше он здесь напивался до такой степени, что штаны свои снимал.

Может, слышал: в Таиланде у них есть Новый год 14 апреля. Сонгкран называется, они все обливаются водой. Весь Пхукет обливается. Даже менты на байке едут – и всех обливают краской, водой. Типа Ивана Купала – как в России. Эти напились до такой степени, что стали ссать в эти пистолеты водяные и брызгать ходить друг в друга.

– Австралийцы?

– Да, ха-ха-ха.

– в том числе?

– Он это делал! Ха-ха-ха. Жестко было. Чисто близкие друг в друга.

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