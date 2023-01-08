Рафаэль Физиев: «Австралийцы в Таиланде напились до такой степени, что стали ссать в водяные пистолеты и брызгать друг в друга. Волкановски в том числе»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Алекс Волкановски Рафаэль Физиев Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Рафаэль Физиев рассказал о смешной ситуации на сборах в Таиланде.

– Алекс Волкановски – прикольный чувак. Все время на позитиве. На тренировках очень простой. Когда раньше проводились вечеринки в Тайгере, он постоянно здесь тусил. Штаны снимал, бегал. Даже такие моменты были. Пил? Оооо, да. Сейчас не знаю, а вот раньше он здесь напивался до такой степени, что штаны свои снимал.

Может, слышал: в Таиланде у них есть Новый год 14 апреля. Сонгкран называется, они все обливаются водой. Весь Пхукет обливается. Даже менты на байке едут – и всех обливают краской, водой. Типа Ивана Купала – как в России. Эти напились до такой степени, что стали ссать в эти пистолеты водяные и брызгать ходить друг в друга.

– Австралийцы?

– Да, ха-ха-ха.

– Алекс Волкановски в том числе?

– Он это делал! Ха-ха-ха. Жестко было. Чисто близкие друг в друга.

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11 комментариев

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banchik1
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Алекс Мочановски.
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Renki
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Так вот вы какие, дожди-пистолеты...
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Костя Петров
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Обоссаный волк уже не волк
Ауф
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<=Ubriaco_Belloccio=>
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Ответ Maga Maga
Волкановски обоссаный, или ссаный
Обоссаный волк уже не волк
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уличный иуда
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Отличный план. От ссаного запаха Махачеву тяжело будет дышать в партере, придется драться в стойке
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Гусейн Магомедрасулов
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Он надеялся что вырастет от золотого дождя
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Рома Михалев
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Фляга свистит от пропущенных ударов
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Вячеслав Тотров
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Алекссанный Волкановски
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maginlik
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звучит как план от переводов в партер...
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Maga Maga
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Волкановски обоссаный, или ссаный
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Пилипенко Дмитрий
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Неудивительно, встречал этот народ на Бали, по синьке они способны пойти на все, вообще всего голыми бегают! Если увидите их пьяными, лучше бегите !
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