Физиев про Чимаева: «Ну конечно, он – звезда. Вообще, такой, на уважении пацан»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) легкий вес (MMA) Хамзат Чимаев Рафаэль Физиев Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Рафаэль Физиев рассказал о спаррингах с полусредневесом Хамзатом Чимаевым.

«Ну конечно, он – звезда. Он взлетел в UFC со своими вот этими движениями. Ну и сам он молодец, ведет со всеми себя хорошо.

Например, со мной. Мы с ним и спарринговали один раунд: очень аккуратно, на уважении, легко. И поборолись чуть-чуть.

Вообще, такой, на уважении пацан. В борьбе он очень сильный. Он физически прям очень сильный», – сказал Физиев.

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