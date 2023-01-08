Физиев про Чимаева: «Ну конечно, он – звезда. Вообще, такой, на уважении пацан»

Легковес UFC Рафаэль Физиев рассказал о спаррингах с полусредневесом .

«Ну конечно, он – звезда. Он взлетел в UFC со своими вот этими движениями. Ну и сам он молодец, ведет со всеми себя хорошо.

Например, со мной. Мы с ним и спарринговали один раунд: очень аккуратно, на уважении, легко. И поборолись чуть-чуть.

Вообще, такой, на уважении пацан. В борьбе он очень сильный. Он физически прям очень сильный», – сказал Физиев.

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