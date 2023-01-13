Дмитрий Бивол признан боксером года по версии The Ring

Чемпион WBA в полутяжелом весе стал лучшим боксером 2022 года по версии издания The Ring.

Россиянин опередил чемпиона WBA и WBC в первом наилегчайшем весе Кэнсиро Тэрадзи, абсолютного чемпиона мира в легчайшем весе Наою Иноуэ и экс-чемпиона WBC в супернаилегчайшем весе Джесси Родригеса.

В 2022-м Бивол победил Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса единогласным решением судей.

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