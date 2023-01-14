Бивол – о реванше с Канело: «Я люблю деньги, но пояса важнее»

Теги полутяжелый вес Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол заявил, что нацелен на бой за звание абсолютного чемпиона мира.

«Для меня главное не имена, а пояса. Сегодня это Бетербиев. Возможно, завтра это будет Ярд.

Я предпочитаю двигаться вперед и сразиться за еще один титул. Я хочу идти вперед. Но, конечно, еще раз подраться с Канело – это неплохо.

Пояса важнее денег, поскольку с ними я могу заработать больше. Конечно, я люблю деньги, но если бы я думал только о деньгах, то не находился бы здесь», – сказал Бивол.

Цзю – о Биволе: «Нужна не тактическая или стратегическая работа, а менеджерская. Его нужно продавать»

Бетербиев про бой с Канело: «Если подвернется, я соглашусь. Но не мечтаю об этом поединке»

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3 комментария

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Osik92
Да не будет боя в сентябре реванш с канело... Беретбиев скоро карьеру закончить в силу возраста а бивол так и будет нести бред
0
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Johnny Walker
Враньё, договориться не может
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-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Одно другому не мешает.
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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