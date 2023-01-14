Бивол – о реванше с Канело: «Я люблю деньги, но пояса важнее»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол заявил, что нацелен на бой за звание абсолютного чемпиона мира.

«Для меня главное не имена, а пояса. Сегодня это Бетербиев. Возможно, завтра это будет Ярд.

Я предпочитаю двигаться вперед и сразиться за еще один титул. Я хочу идти вперед. Но, конечно, еще раз подраться с Канело – это неплохо.

Пояса важнее денег, поскольку с ними я могу заработать больше. Конечно, я люблю деньги, но если бы я думал только о деньгах, то не находился бы здесь», – сказал Бивол.

Цзю – о Биволе: «Нужна не тактическая или стратегическая работа, а менеджерская. Его нужно продавать»

Бетербиев про бой с Канело: «Если подвернется, я соглашусь. Но не мечтаю об этом поединке»