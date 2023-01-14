Бивол – о реванше с Канело: «Я люблю деньги, но пояса важнее»
Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол заявил, что нацелен на бой за звание абсолютного чемпиона мира.
«Для меня главное не имена, а пояса. Сегодня это Бетербиев. Возможно, завтра это будет Ярд.
Я предпочитаю двигаться вперед и сразиться за еще один титул. Я хочу идти вперед. Но, конечно, еще раз подраться с Канело – это неплохо.
Пояса важнее денег, поскольку с ними я могу заработать больше. Конечно, я люблю деньги, но если бы я думал только о деньгах, то не находился бы здесь», – сказал Бивол.
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