Эдди Альварес раскритиковал UFC за уход Нганну: «Они говорят, что самый устрашающий ублюдок на планете боится драться, хахахахаха»

Бывший чемпион UFC Эдди Альварес высмеял решение UFC не продлевать контракт с , после чего чемпион в тяжелом весе оставил титул и покинул промоушен.

«UFC просто провалил переговоры с Фрэнсисом. Но вместо того чтобы признать это, они говорят, что самый устрашающий ублюдок на планете боится драться, хахахахаха. Эти шутки пишут сами себя», – написал Альварес в соцсетях.

Нганну выступал в UFC с 2015 года: 14 боев и 12 побед (10 нокаутов и один сабмишен). Он стал чемпионом в 2021 году, нокаутировав Стипе Миочича. Последний бой прошел в январе 2022 года, когда Нганну победил Сирила Гана единогласным решением судей.

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Нганну не продлил контракт с UFC и лишился чемпионского пояса