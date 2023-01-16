Эдди Альварес раскритиковал UFC за уход Нганну: «Они говорят, что самый устрашающий ублюдок на планете боится драться, хахахахаха»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Эдди Альварес Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC Эдди Альварес высмеял решение UFC не продлевать контракт с Фрэнсисом Нганну, после чего чемпион в тяжелом весе оставил титул и покинул промоушен.

«UFC просто провалил переговоры с Фрэнсисом. Но вместо того чтобы признать это, они говорят, что самый устрашающий ублюдок на планете боится драться, хахахахаха. Эти шутки пишут сами себя», – написал Альварес в соцсетях.

Нганну выступал в UFC с 2015 года: 14 боев и 12 побед (10 нокаутов и один сабмишен). Он стал чемпионом в 2021 году, нокаутировав Стипе Миочича. Последний бой прошел в январе 2022 года, когда Нганну победил Сирила Гана единогласным решением судей.

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3 комментария

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Sashka Azmuka
Ответ z3yjyzh29x
Конечно провалили, всего лишь добавить пункт о возможности боксировать и немного свободы! Нганну топ боец
ага, и потом все начнут просить то же самое, что что, а деньги считать в ufc умеют
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
z3yjyzh29x
Конечно провалили, всего лишь добавить пункт о возможности боксировать и немного свободы!
Нганну топ боец
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дамир Шарипжанов
Мечтал о бое Нгану - Павлович, видимо не судьба!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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