Уайт про бой Ган – Джонс: «Это классно»

Теги UFC Дана Уайт MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Сирил Ган UFC 285 Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал организацию поединка за пояс в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Джоном Джонсом.

«Бой Фрэнсиса Нганну и Сирила был чертовски равным. Эти парни – лучшие тяжеловесы в мире, и Джонс дерется с одним из них. Это классно.

Например, когда Мохаммед Али вернулся после трехлетнего простоя, он был уже не тем. Хотя Джонс взял много времени, чтобы набрать вес, он набрал его органично.

Джон готов вернуться, он хочет драться. Посмотрим, как это будет», – сказал Уайт.

Бой Джонса и Гана состоится 4 марта на UFC 285.

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3 комментария

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Drob003
Сейчас ЮФС нужен новый чемп с именем, новая золотая курица, которая будет делать деньги. Конора нет, Нганну слился, ДиСи ушёл, при равном бое победу отдадут Бонсу, потому как он нужнее для хайпа ЮФС. Думаю тяжёлый дивизион превратится в унылое зрелище, лет так на 5-7
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dadahandadahan3@gmail.com
Джонс & Ган, победител будет встретиться с Павловичем 100 % Россия поздравляю вас в октябре у вас будет новый чемпион UFC
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j30
будет унылейший бой и и победу решением в любом случае отдадут джонсу чтобы его имя и хайп не померк , вот с нганну было бы интереснее потому что он мого потушить свет ему
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