Уайт про бой Ган – Джонс: «Это классно»

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал организацию поединка за пояс в тяжелом весе между и .

«Бой Фрэнсиса Нганну и Сирила был чертовски равным. Эти парни – лучшие тяжеловесы в мире, и Джонс дерется с одним из них. Это классно.

Например, когда Мохаммед Али вернулся после трехлетнего простоя, он был уже не тем. Хотя Джонс взял много времени, чтобы набрать вес, он набрал его органично.

Джон готов вернуться, он хочет драться. Посмотрим, как это будет», – сказал Уайт.

Бой Джонса и Гана состоится 4 марта на UFC 285.

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