Сехудо про бой Джонс – Ган: «Не могу дождаться»
Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо отреагировал на новость о титульном поединке в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.
Джонс хочет, чтобы в его команду вошел Генри Сехудо, если их графики совпадут.
«Всегда большая честь работать с Джоном Джонсом, величайшим бойцом ММА. Теперь пришло время добавить к своему наследию свой первый титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Не могу дождаться боя Джонса против Гана», – написал Сехудо.
Ранее стало известно, что Джонс и Ган 4 марта на UFC 285 подерутся за пояс, который стал вакантным после того, как Фрэнсис Нганну отказался подписывать новый контракт.
Джон Джонс проведет титульный бой против Гана на UFC 285. В его команду может войти Сехудо
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