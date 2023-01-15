Сехудо про бой Джонс – Ган: «Не могу дождаться»

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо отреагировал на новость о титульном поединке в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.

Джонс хочет, чтобы в его команду вошел Генри Сехудо, если их графики совпадут.

«Всегда большая честь работать с Джоном Джонсом, величайшим бойцом ММА. Теперь пришло время добавить к своему наследию свой первый титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Не могу дождаться боя Джонса против Гана», – написал Сехудо.

Ранее стало известно, что Джонс и Ган 4 марта на UFC 285 подерутся за пояс, который стал вакантным после того, как отказался подписывать новый контракт.

Джон Джонс проведет титульный бой против Гана на UFC 285. В его команду может войти Сехудо

Сирил Ган: «Где ты, Джон Джонс? Я свободен в марте»