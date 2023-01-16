Кертис Блейдс: «Скорее всего, я получу Сергея Павловича»
Топовый тяжеловес UFC Кертис Блейдс отреагировал на решение промоушена дать Джону Джонсу титульный бой в весовой категории свыше 93 кг.
«Конечно, я видел новости. Ган получает еще один титульный бой против Джонса. Скорее всего, я получу Павловича, со мной все в порядке.
Как говорил ранее, я просто хочу, чтобы следующий соперник был выше меня в рейтинге, потому что победа продвинет меня наверх», – написал Блейдс в соцсетях.
Бой Сирила Гана и Джона Джонса возглавит турнир UFC 285, который пройдет в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада).
Джон Джонс проведет титульный бой против Гана на UFC 285. В его команду может войти Сехудо
Нганну не продлил контракт с UFC и лишился чемпионского пояса
все эти загорелые джентельмены не уровень для нашего русского народного нганну.
деррик льюс выключил блейдсу свет во втором раунде, палыч выключил льюису свет за минуту. поэтому от палыча ждём не только побед, но и дальнейшего набивания рекордной статы. такой статы, как у дяди серёжи нет и у кого, за всю историю спорта. из 17 побед 14 побед нокаутом, все нокауты в первом раунде, господа, это просто фантастика