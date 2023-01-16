Кертис Блейдс: «Скорее всего, я получу Сергея Павловича»

Топовый тяжеловес UFC Кертис Блейдс отреагировал на решение промоушена дать Джону Джонсу титульный бой в весовой категории свыше 93 кг.

«Конечно, я видел новости. Ган получает еще один титульный бой против Джонса. Скорее всего, я получу , со мной все в порядке.

Как говорил ранее, я просто хочу, чтобы следующий соперник был выше меня в рейтинге, потому что победа продвинет меня наверх», – написал Блейдс в соцсетях.

Бой Сирила Гана и возглавит турнир UFC 285, который пройдет в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада).

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