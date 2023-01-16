Кертис Блейдс: «Скорее всего, я получу Сергея Павловича»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Сергей Павлович Кертис Блейдс Сирил Ган UFC 285 Джонс - Ган Бокс/MMA/UFC

Топовый тяжеловес UFC Кертис Блейдс отреагировал на решение промоушена дать Джону Джонсу титульный бой в весовой категории свыше 93 кг.

«Конечно, я видел новости. Ган получает еще один титульный бой против Джонса. Скорее всего, я получу Павловича, со мной все в порядке.

Как говорил ранее, я просто хочу, чтобы следующий соперник был выше меня в рейтинге, потому что победа продвинет меня наверх», – написал Блейдс в соцсетях.

Бой Сирила Гана и Джона Джонса возглавит турнир UFC 285, который пройдет в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада).

Джон Джонс проведет титульный бой против Гана на UFC 285. В его команду может войти Сехудо

Нганну не продлил контракт с UFC и лишился чемпионского пояса

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexander bakulin
надеемся, что ган нахлобучит допингиста. а потом сергей палыч заберёт титул из его мозолистых, французских рук.
все эти загорелые джентельмены не уровень для нашего русского народного нганну.
деррик льюс выключил блейдсу свет во втором раунде, палыч выключил льюису свет за минуту. поэтому от палыча ждём не только побед, но и дальнейшего набивания рекордной статы. такой статы, как у дяди серёжи нет и у кого, за всю историю спорта. из 17 побед 14 побед нокаутом, все нокауты в первом раунде, господа, это просто фантастика
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Прогноз Черданцева
Очень интересный бой будет если не закончится в 1-ом раунде, покажет все скиллы Сергея на уровне топа, с ударкой всё понятно, теперь надо показать бой на дистанции, борьбу, выносливость и характер, после такой победы можно спокойно выходить на титульник.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serdar Yazlyew
Ответ psycho killer
От Сергея Павловича
Прикольно сказал)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
San9
Все всё понимают. Это уже будет очень серьёзная проверка для Павловича, Блэйдс не колхозный рубака типа Туйвасы и Льюиса.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Рыжов
Может не надо.... Добавил Кёртис!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Рыжов
Ответ psycho killer
От Сергея Павловича
Несколько десятков раз)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BEGEMOT22
Страшно сцуко....... добавил Кёртис
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эрдем Эрдем
Это круто, хотелось бы узнать когда именно будет бой)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
psycho killer
От Сергея Павловича
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий