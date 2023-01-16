Бивол не считает название «Киргизия» ошибкой: «Это как если бы немцам не нравилось, что их не называют Дойчланд»

Теги полутяжелый вес Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол высказался на тему названия Киргизии, где боксер родился и жил до 11 лет.

«Это, как... не знаю, если бы немцам не нравилось бы, что их называют «Германией», а не «Дойчланд». Это [Киргизия] – русское название.

По-кыргызски – Кыргызстан, а по-русски – Киргизия либо Киргизстан», – сказал Бивол.

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10 комментариев

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STB
Только при этом автор новости забыл, что вдобавок к этому правильно писать в русском языке "по-киргизски" , а не то, как он написал.
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Altynbek Abdyrahmanov
в точку
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Dmitry Shaolin
Ответ Ku'nBet
Суффикс -стан восходит к индоевропейскому корню «*stā-» («стоять») и на персидском языке означает «место стоянки, стойбище» (современное значение — «станица» и «страна»). Родственен пуштунскому -tun и индоарийскому sthāna (स्थान на деванагари).
Термин "индоевропейский" это умышленно введенное хитрое понятие, которое уводит в сторону от истины. А чего "не межгалактический"??? А истина в том, что все эти слова ведут на север современной России.
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Dmitry Shaolin
Ответ Аккайын Жасов
Станица от тюркских слов так-то
Нет, от русского - стоять. Я не знаю ни одного тюркского слова, которое бы произошло не от русского. Не попадались такие.
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j2dxb7vfsm
Ответ Rolland Khassen
Комментарий удален модератором
При всей неприязни , трудишься наверняка в России )
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banchik1
Ответ Аккайын Жасов
Станица от тюркских слов так-то
Не разрушай иллюзии верунов в то, что Россиюшка прародительница вообще всего и родина слонов. Альтернативная историография она такая, гхм... альтернативно одаренная.
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Rolland Khassen
Ответ Dmitry Shaolin
А почему вы решили, что Киргизстан это не русское название? Четко прослеживается чисто русский корень СТАН - СТАНОВИЩЕ, СТАНИЦА и т.д.
Комментарий удален
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Ku'nBet
Ответ Dmitry Shaolin
А почему вы решили, что Киргизстан это не русское название? Четко прослеживается чисто русский корень СТАН - СТАНОВИЩЕ, СТАНИЦА и т.д.
Суффикс -стан восходит к индоевропейскому корню «*stā-» («стоять») и на персидском языке означает «место стоянки, стойбище» (современное значение — «станица» и «страна»). Родственен пуштунскому -tun и индоарийскому sthāna (स्थान на деванагари).
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аккайын Жасов
Ответ Dmitry Shaolin
А почему вы решили, что Киргизстан это не русское название? Четко прослеживается чисто русский корень СТАН - СТАНОВИЩЕ, СТАНИЦА и т.д.
Станица от тюркских слов так-то
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+14
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Dmitry Shaolin
А почему вы решили, что Киргизстан это не русское название? Четко прослеживается чисто русский корень СТАН - СТАНОВИЩЕ, СТАНИЦА и т.д.
+3
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-5
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Назар Игорь
"Хоть горшком назови, только в печь не ставь". Мудрое изречение.
+3
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