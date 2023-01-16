Бивол не считает название «Киргизия» ошибкой: «Это как если бы немцам не нравилось, что их не называют Дойчланд»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол высказался на тему названия Киргизии, где боксер родился и жил до 11 лет.

«Это, как... не знаю, если бы немцам не нравилось бы, что их называют «Германией», а не «Дойчланд». Это [Киргизия] – русское название.

По-кыргызски – Кыргызстан, а по-русски – Киргизия либо Киргизстан», – сказал Бивол.

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