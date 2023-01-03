Бивол про бой с Бетербиевым: «Верю и стараюсь быть морально к этому готовым»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол ответил на вопросы о возможном поединке с чемпионом WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым.

— О встрече с Артуром Бетериевым говорится уже очень давно, и с каждым днем появляется все больше и больше сомнений, что ваше противостояния когда-нибудь состоится.

— Этот бой тяжело организовать, это действительно так.

— Уверен, что у обоих есть желание провести объединительный поединок, но желание иногда расходится с реальностью.

— Не иногда, а очень часто. С другой стороны, когда ты долго о чем-то желаешь, это раз - и получается. Самая большая проблема многих людей - оказаться неготовым к тому, что желали. Суть в том, что нужно желать, прикладывать для этого максимум усилий и быть готовыми к тому, что это реализуется.

— В общем, вы верите в противостояние с Бетербиевым и готовы к нему.

— Верю и стараюсь быть морально к этому готовым.

Дмитрий Бивол: «Я хочу быть неоспоримым, это моя цель. Мой приоритет – драться за еще один пояс»

Бой Бивола и Бетербиева может пройти в конце 2023 года