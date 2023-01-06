Холифилд – о бое Бивола и Бетербиева: «Один из самых ожидаемых поединков во всем мире»

Теги Эвандер Холифилд Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Эвандер Холифилд высказался о потенциальном объединительном поединке в полутяжелом весе между чемпионом WBA Дмитрием Биволом и чемпионом WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым. Победитель этого боя станет абсолютным чемпионом мира по боксу.

«Бивол против Бетербиева – это один из самых ожидаемых поединков во всем мире. Думаю, этот бой будет захватывающим.

Важно, чтобы для организации этого боя сложились все обстоятельства», – сказал Холифилд.

Эдди Хирн: «Top Rank пытаются лишить нас боя Бивол – Бетербиев»

Дмитрий Бивол: «Объединительный бой с Бетербиевым – приоритет»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AVKU
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Разные промоутеры. Разные спонсоры. Плюс этот бой не даст огромные деньги, парни не раскручены как Канело, Мэй или Пакьяо. Поэтому, вряд ли бою быть. Может и к лучшему.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий