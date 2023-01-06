Холифилд – о бое Бивола и Бетербиева: «Один из самых ожидаемых поединков во всем мире»
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Эвандер Холифилд высказался о потенциальном объединительном поединке в полутяжелом весе между чемпионом WBA Дмитрием Биволом и чемпионом WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым. Победитель этого боя станет абсолютным чемпионом мира по боксу.
«Бивол против Бетербиева – это один из самых ожидаемых поединков во всем мире. Думаю, этот бой будет захватывающим.
Важно, чтобы для организации этого боя сложились все обстоятельства», – сказал Холифилд.
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