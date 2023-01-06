Холифилд – о бое Бивола и Бетербиева: «Один из самых ожидаемых поединков во всем мире»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе высказался о потенциальном объединительном поединке в полутяжелом весе между чемпионом WBA Дмитрием Биволом и чемпионом WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым. Победитель этого боя станет абсолютным чемпионом мира по боксу.

«Бивол против Бетербиева – это один из самых ожидаемых поединков во всем мире. Думаю, этот бой будет захватывающим.

Важно, чтобы для организации этого боя сложились все обстоятельства», – сказал Холифилд.

Эдди Хирн: «Top Rank пытаются лишить нас боя Бивол – Бетербиев»

Дмитрий Бивол: «Объединительный бой с Бетербиевым – приоритет»