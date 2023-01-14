Корнилов – о Биволе: «У него будет шанс доказать всем, что он лучший»

Менеджер российского боксера Дмитрия Бивола Вадим Корнилов уверен, что чемпион мира WBA в полутяжелом весе еще получит шанс возглавить рейтинг лучших бойцов мира P4P. Сейчас Бивол занимает 6-ю строчку в списке издания The Ring.

«Очевидно, что это сильно изменилось, но я все еще думаю, что Бивола несколько недооценивают, и некоторые люди до сих пор не понимают, какой была его карьера.

Но я думаю, что у нас будет возможность доказать всем, что он лучший. Мы все еще в пути, чтобы убедиться, что сомневающихся вообще нет», – сказал Корнилов.

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