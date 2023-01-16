Экс-судья UFC Маккарти – о бое Нганну и Фьюри: «Я люблю Фрэнсиса, но это была бы плохая ночь для него»
Бывший судья UFC Джон Маккарти считает, что уволившийся из промоушена тяжеловес Фрэнсис Нганну не имеет шансов в боксерском поединке с Тайсоном Фьюри, чемпионом мира по версии WBC.
«Он проиграет. Я просто честен. Я люблю Фрэнсиса. Фанаты говорит, что он бьет сильнее всех, но послушайте, Деонтей Уайлдер бьет как чертов грузовик.
И у Фьюри не было проблем. Тайсон просто перебьет Нганну. Это была бы плохая ночь для Фрэнсиса», – сказал Маккарти.
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