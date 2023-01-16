Экс-судья UFC Маккарти – о бое Нганну и Фьюри: «Я люблю Фрэнсиса, но это была бы плохая ночь для него»

Теги Джон Маккарти тяжелый вес (MMA) Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Бывший судья UFC Джон Маккарти считает, что уволившийся из промоушена тяжеловес Фрэнсис Нганну не имеет шансов в боксерском поединке с Тайсоном Фьюри, чемпионом мира по версии WBC.

«Он проиграет. Я просто честен. Я люблю Фрэнсиса. Фанаты говорит, что он бьет сильнее всех, но послушайте, Деонтей Уайлдер бьет как чертов грузовик.

И у Фьюри не было проблем. Тайсон просто перебьет Нганну. Это была бы плохая ночь для Фрэнсиса», – сказал Маккарти.

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2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alex8585
Ответ Лютый альбинос
Всё-таки нынешние топы тяжёлого веса UFC в подмётки не годятся топам времён Прайда.
Прайд был куда зрелищнее, разрешалось почти всё, а сейчас скучновато
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лютый альбинос
Всё-таки нынешние топы тяжёлого веса UFC в подмётки не годятся топам времён Прайда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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