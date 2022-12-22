Арум – о дате боя Усика и Фьюри: «Не знаю, откуда взялось 4 марта. Нам нужно определить время и место»

Глава компании Top Rank Боб Арум заявил об отсутствии дедлайна по проведению поединка между и за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Ранее представители украинского боксера сказали, что бой должен состояться не позже 4 марта 2023 года.

«Я не знаю, откуда взялась дата 4 марта. Но я могу сказать, что оба бойца согласились подраться друг с другом без промежуточных поединков, так что это хорошо.

Нужно определиться с датой и местом проведения боя. Мы работаем над этим и все узнаем в ближайшие дни», – сказал Арум.

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