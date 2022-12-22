Арум – о дате боя Усика и Фьюри: «Не знаю, откуда взялось 4 марта. Нам нужно определить время и место»
Глава компании Top Rank Боб Арум заявил об отсутствии дедлайна по проведению поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Ранее представители украинского боксера сказали, что бой должен состояться не позже 4 марта 2023 года.
«Я не знаю, откуда взялась дата 4 марта. Но я могу сказать, что оба бойца согласились подраться друг с другом без промежуточных поединков, так что это хорошо.
Нужно определиться с датой и местом проведения боя. Мы работаем над этим и все узнаем в ближайшие дни», – сказал Арум.
Боб Арум – о поединке Усика и Фьюри: «Бойцы дали согласие на бой, с этим покончено»
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