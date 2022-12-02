Фьюри – об Усике: «Не знаю, кто он такой, какой-то лошара. ##### Усика»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри в очередной раз словесно проехался по чемпиону по версиям IBF, WBA и WBO Александру Усику.

«Не знаю, кто он такой. По-моему, какой-то лошара. Нельзя всех сделать счастливыми, не правда ли? Я не знаю, будет ли еще у мене настоящий бой.

Об этом никогда не скажешь наверняка. Ты никогда не знаешь, с кем пересекутся твои пути во время акции «Мешок в месяц». ##### [к черту] Усика, ##### [к черту] его», – сказал Тайсон.

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