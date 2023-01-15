Боб Арум: «Бой Ломаченко – Хэйни состоится 20 мая»

Промоутер Боб Арум анонсировал поединок и абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.

«Этот бой полностью согласован. И дата назначена – 20 мая. Теперь вопрос в том, где он состоится.

Пройдет поединок в Нью-Йорке? Ну, проблема в том, что там играют «Нью-Йорк Никс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Арена Madison Square Garden зарезервировала дата для их игр.

Примет ли бой Лас-Вегас? Вполне возможно. Или же он может состояться на Ближнем Востоке, где пытаются устроить этот поединок? Пожалуй, у нас будет ответ на протяжении десяти дней. Но нет сомнений в том, что бой состоится», – сказал Арум.

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