Ломаченко – о победе над Ортисом: «Вы знаете, что четыре пояса мотивировали меня»

Топовый легковес прокомментировал победу в поединке с Джемейном Ортисом, благодаря которой украинец вышел на бой против за звание абсолютного чемпиона мира.

«Спасибо моим фанатам за поддержку. Я очень благодарен богу, моей семьей, моей команде, менеджеру.

Я и до этого говорил, что Джемейн Ортис – хороший, топовый боец, он разбирается в боксе. Что я подумал, когда Ортис встал в стойку левши? Мы готовились к этому, я об этом знал.

Он всегда делал это по ходу боя, так что это не стало для меня сюрпризом. Вы знаете, что мотивировало меня в чемпионских раундах. Конечно же, четыре пояса. Болельщики здесь были невероятными», – сказал Ломаченко.

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