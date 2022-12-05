Арум – о бое Хэйни и Ломаченко: «Мы сделаем анонс в течение 2 недель»

Боксерский промоутер заявил, что станет новым претендентом на титул абсолютного чемпиона мира в легком весе, которым владеет .

«Надеюсь, что мы сделаем анонс в течение пары ближайших недель и устроим этот бой до середины марта.

Пока мы точно не знаем, где пройдет поединок. Он может состояться на Ближнем Востоке, в Лас-Вегасе или на «Мэдисон-сквер Гарден» в Нью-Йорке», – сказал Арум.

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