Боб Арум – о поединке Хэйни и Ломаченко: «Бой состоится до или после Рамадана»

Боксерский промоутер Боб Арум заявил, что поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между Дэвином Хэйни и Василием Ломаченко состоится в 2023 году.

«Этот бой по сути сделан. Мы ищем место и дату, которые будут объявлены в ближайшее время.

Я обедал с Биллом Хэйни, отцом Дэвина, и Дэвин присоединился к нам, и они оба готовы. Они прекрасные люди. Этот бой состоится либо до, либо сразу после Рамадана.

Потому что Дэвин – религиозный мусульманин, и поэтому мы не можем сделать это во время Рамадана, мы сделаем это до или после. Так что я обсудил все это с Хэйни», – сказал Арум.

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