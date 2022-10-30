Ломаченко и Хэйни договорились о поединке за титул абсолютного чемпиона мира

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе настроен на поединок с бывшим чемпионом мира .

Бойцы встретились на ринге после победы украинца в бою с Джемейном Ортисом.

«Это легковес? Нет, это тяжеловес. Я буду готов. Я и раньше говорил, что я готов. Я согласен на любые варианты», – сказал Ломаченко, встретившись с Хэйни.

Хэйни же раскритиковал выступление Василия в бою с Ортисом, посоветовав будущему оппоненту получше подготовиться к титульному поединку.

«Я думаю, что это было не лучшее выступление Ломаченко. Но я знаю, что если Лома будет драться со мной, то в тот вечер мы увидим лучшую его версию. Я поздравляю его и надеюсь, что мы договоримся», – сказал Хэйни.

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