Ломаченко и Хэйни договорились о поединке за титул абсолютного чемпиона мира
Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Дэвин Хэйни настроен на поединок с бывшим чемпионом мира Василием Ломаченко.
Бойцы встретились на ринге после победы украинца в бою с Джемейном Ортисом.
«Это легковес? Нет, это тяжеловес. Я буду готов. Я и раньше говорил, что я готов. Я согласен на любые варианты», – сказал Ломаченко, встретившись с Хэйни.
Хэйни же раскритиковал выступление Василия в бою с Ортисом, посоветовав будущему оппоненту получше подготовиться к титульному поединку.
«Я думаю, что это было не лучшее выступление Ломаченко. Но я знаю, что если Лома будет драться со мной, то в тот вечер мы увидим лучшую его версию. Я поздравляю его и надеюсь, что мы договоримся», – сказал Хэйни.
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