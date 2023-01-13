Эдвардс – о бое против Усмана: «Да, это 100-процентно. Сейчас я сосредоточен на нашей трилогии в Лондоне»

Теги UFC MMA Леон Эдвардс Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс рассказал о предстоящем реванше с Камару Усманом.

«Да, это 100-процентно. Так мне сказали, так сказали моей команде. Я говорил с UFC на прошлой неделе. Кажется, они сказали: «Бой состоится, он [Усман] уже готовится».

Я нацелен на это. Если за это время что-то изменится, мы будем готовы. Но сейчас я сосредоточен на нашей трилогии с Усманом в Лондоне», – сказал Эдвардс.

В августе-2022 Эдвардс победил Усмана и завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе. До этого они дрались в 2015 году: Усман выиграл единогласным решением судей.

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