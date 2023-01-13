Тренер Нганну: «Бой против Джонса? Если не в марте, то, может быть, в апреле или мае»

Эрик Никсик, тренер чемпиона в тяжелом весе , высказался о возможном проведении боя против .

«Они еще ничего не объявили о контракте и том, на каком этапе находятся переговоры. Так что шансы бы оценил как 50 на 50. Я скрестил пальцы и надеюсь, что мы заключим эту сделку. Если бой пройдет не в марте, то, может быть, в апреле или мае.

Я знаю, что они планируют провести бой в марте против Джона Джонса. Все остальное не в моей власти. Но если мне скажут «Эй, мы деремся 4 марта», то мы подготовим нашего парня. Это точно», – сказал Никсик.

На данный момент UFC официально не объявлял о новом контракте с Нганну. Последний раз он дрался в январе-2022, когда победил Сирила Гана.

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