Тренер Нганну: «Бой против Джонса? Если не в марте, то, может быть, в апреле или мае»

Теги UFC MMA Джон Джонс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Эрик Никсик, тренер чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну, высказался о возможном проведении боя против Джона Джонса.

«Они еще ничего не объявили о контракте и том, на каком этапе находятся переговоры. Так что шансы бы оценил как 50 на 50. Я скрестил пальцы и надеюсь, что мы заключим эту сделку. Если бой пройдет не в марте, то, может быть, в апреле или мае.

Я знаю, что они планируют провести бой в марте против Джона Джонса. Все остальное не в моей власти. Но если мне скажут «Эй, мы деремся 4 марта», то мы подготовим нашего парня. Это точно», – сказал Никсик.

На данный момент UFC официально не объявлял о новом контракте с Нганну. Последний раз он дрался в январе-2022, когда победил Сирила Гана.

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2 комментария

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АланСмити
Ответ TopNotch
На чемпе пишут, что Нганну в PFL собрался вроде
И все это основывается на сильнейшем аргументе, что на общей фотографии с Нганну была его Мама в футболке PFL. Если бы она была в футболке Адидас, то появились бы новости, что Нганну уходить на завод сортировать кроссовки. Если Нганну куда и уйдёт, то в бокс, где ему платят вроде как готовы больше платить, но по факту просто выбивает с Белого контракт побольше.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TopNotch
На чемпе пишут, что Нганну в PFL собрался вроде
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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