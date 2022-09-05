Сирил Ган про следующего соперника: «Может быть, Джон Джонс. Из-за хайпа, из-за денег»

Французский тяжеловес UFC Сирил Ган назвал желаемого соперника после победы над на турнире в Париже.

«Люди говорят о бое и , но я здесь. У меня нет хорошего ответа на вопрос, кто будет следующим соперником. Может быть, Джон Джонс. Из-за хайпа, из-за денег.

Если бы я выбирал, то это точно не был бы . Это не самый умный выбор. Возможно, Стипе или Джон, кто-то из них будет следующим», – сказал Ган.

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