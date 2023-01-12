Сирил Ган: «Где ты, Джон Джонс? Я свободен в марте»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Первый номер тяжелого веса UFC Сирил Ган обратился к экс-чемпиону в полутяжелом весе Джону Джонсу.

«Где ты, Джон Джонс? Я свободен в марте этого года. Вегас», – написал Ган в соцсетях.

  • Последний раз Джонс дрался в феврале-2020, когда победил Доминика Рейеса и защитил титул в полутяжелом весе. После этого он планировал перейти в категорию тяжеловесов.
  • Ган в 2022 году провел два боя: проиграл Фрэнсису Нганну и победил Тая Туивасу.

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4 комментария

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Aram Ambarsumyan
Джон Джонс уже не тот! Он ели-ели победил Сантоса, и Рейеса! А с Сирилом будет в 2-3 раза сложнее! Я думаю что Сирил его побьёт!
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RG26
Раз в марте свободен, то устроили бы бой с Павловичем и определили претендента
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Вячеслав Тотров
Джонсу не будут интересны претендентские бои,только за пояс. А Гана скорее всего с Павловичем сведут. Тем более,если он свободен в марте
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Гусейн Магомедрасулов
Ган прибьёт его
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