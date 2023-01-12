Сирил Ган: «Где ты, Джон Джонс? Я свободен в марте»

Первый номер тяжелого веса UFC Сирил Ган обратился к экс-чемпиону в полутяжелом весе Джону Джонсу.

«Где ты, Джон Джонс? Я свободен в марте этого года. Вегас», – написал Ган в соцсетях.

Последний раз Джонс дрался в феврале-2020, когда победил Доминика Рейеса и защитил титул в полутяжелом весе. После этого он планировал перейти в категорию тяжеловесов.

Ган в 2022 году провел два боя: проиграл Фрэнсису Нганну и победил Тая Туивасу.

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