Ивамов дал прогноз на бой Махачева и Волкановски: «У Алекса в этом бою очень маленький шанс»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Французский средневес UFC Нассурдин Ивамов считает Ислама Махачева явным фаворитом в бою за титул в легком весе против Алекса Волкановски.

По мнению Ивамова, на стороне Махачева будут превосходство в габаритах и навыки борьбы.

«Конечно, шанс всегда есть, это ММА, маленькие перчатки, но в этом бою шанс очень маленький. Махачев очень сильный физически на свой вес, 70 килограммов, а тут еще Волкановски будет поднимать с 66.

Эта силовая разница сильно скажется, потому что бой пройдет, скорее всего, в борьбе. Ислам не легко, но выиграет. Это 90 процентов», – сказал Ивамов.

Бой за титул в легком весе UFC между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски состоится 11 февраля в Перте (Австралия) в рамках главного события турнира UFC 284.

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3 комментария

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Арни Терминатор
Почему его называют французем а не французский дагом,странно?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арни Терминатор
Ответ mega.fly
Фамилия у Насруддина Имавов, а не Ивамов
Да и имя не правильно произвесят.
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mega.fly
Фамилия у Насруддина Имавов, а не Ивамов
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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