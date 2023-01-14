Ивамов дал прогноз на бой Махачева и Волкановски: «У Алекса в этом бою очень маленький шанс»

Французский средневес UFC Нассурдин Ивамов считает явным фаворитом в бою за титул в легком весе против .

По мнению Ивамова, на стороне Махачева будут превосходство в габаритах и навыки борьбы.

«Конечно, шанс всегда есть, это ММА, маленькие перчатки, но в этом бою шанс очень маленький. Махачев очень сильный физически на свой вес, 70 килограммов, а тут еще Волкановски будет поднимать с 66.

Эта силовая разница сильно скажется, потому что бой пройдет, скорее всего, в борьбе. Ислам не легко, но выиграет. Это 90 процентов», – сказал Ивамов.

Бой за титул в легком весе UFC между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски состоится 11 февраля в Перте (Австралия) в рамках главного события турнира UFC 284.

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