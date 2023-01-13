Хавьер Мендес: «Готовлюсь к пятираундовой войне Махачева с великим чемпионом Волкановски»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хавьер Мендес Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Тренер зала AKA Хавьер Мендес поделился ожиданиями от боя Ислама Махачева и Алекса Волкановски.

«Я всегда думаю о пяти раундах и никогда не вижу финиша. Если будет остановка — это будет здорово. Я же готовлюсь к пяти раундам.

Все, что меньше этого, будет дискредитировать то, какой Алекс великий чемпион. А он великий чемпион.

Если я буду делать подобные заявление, это будет неуважение к нему, а я должен уважать его. Это нужно мне.

Ислам может говорить все что угодно, другие тренеры могут говорить все что угодно. Но я готовлюсь к пятираундовой войне с великим чемпионом», – сказал Мендес.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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