Уайт – о драке с женой: «Не надо меня защищать. Можете только взять и сказать, что я мудак»

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал инцидент с дракой, во время которой он ударил жену в ночном клубе в Мексике.

«Тому, что произошло в канун Нового года, никогда не будет оправданий... Гарантирую, что это никогда не повторится. В этой истории нет двух сторон – в этом виноват только я. От этого невозможно избавиться.

Люди не должны защищать меня, несмотря ни на что. Вся критика, которую я получил на этой неделе, на 100% оправдана и скажется в будущем.

Так делать нельзя. Не защищайте меня. Никто не должен меня защищать. Не надо меня защищать. Можете только взять и сказать, что я мудак», – сказал Уайт.

Уайт получил пощечину и подрался с женой в ночном клубе. Они женаты 26 лет, хотя его мама называет брак посмешищем за измены и синяки

Фанаты и бойцы заступились за Уайта: они отстаивают право мужчин защищать себя, даже если бьет женщина. Что с этим не так?