Уайт – о драке с женой: «Не надо меня защищать. Можете только взять и сказать, что я мудак»

Теги UFC Дэйна Уайт MMA Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал инцидент с дракой, во время которой он ударил жену в ночном клубе в Мексике.

«Тому, что произошло в канун Нового года, никогда не будет оправданий... Гарантирую, что это никогда не повторится. В этой истории нет двух сторон – в этом виноват только я. От этого невозможно избавиться.

Люди не должны защищать меня, несмотря ни на что. Вся критика, которую я получил на этой неделе, на 100% оправдана и скажется в будущем.

Так делать нельзя. Не защищайте меня. Никто не должен меня защищать. Не надо меня защищать. Можете только взять и сказать, что я мудак», – сказал Уайт.

Уайт получил пощечину и подрался с женой в ночном клубе. Они женаты 26 лет, хотя его мама называет брак посмешищем за измены и синяки

Фанаты и бойцы заступились за Уайта: они отстаивают право мужчин защищать себя, даже если бьет женщина. Что с этим не так?

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dmitromixailuk
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мужчина, настоящий !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
brace
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ здоровяк
За это забанят здесь, мистер Уайт..
Ха-ха-ха.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С козырей пошёл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexander bakulin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
даныч, мы в курсе. кто ты по жизни, расчухали давно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
arsenal.ave
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Уайт- ты мудак
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсений Элин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бьёт значит любит,добавила жена!😜
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
За это забанят здесь, мистер Уайт..
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Машина Мощная
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Уайт насмотрелся UFC по ходу.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vasilii Dovedov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мы это и до жены говорили 😃
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий