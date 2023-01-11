Уайт: «Я мог бы уйти в 2016 году»

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о возможных последствиях из-за драки с женой.

«Какими должны быть последствия? Скажите мне. Исчезнуть на 30 дней? Как это заденет меня? Мой уход вредит компании, сотрудникам, бойцам. Я мог бы уйти в 2016 году.

Я был против этого, потому что владею этим [UFC]. Повторю: я не прав. Но послушайте: мы много спорили с Ари Эмануэлем [генеральный директор Endeavor, которая владеет UFC], ESPN.

Никто этому не рад, как и я. Но это случилось, поэтому мне нужно с этим смириться», – сказал Уайт.

Уайт получил пощечину и подрался с женой в ночном клубе. Они женаты 26 лет, хотя его мама называет брак посмешищем за измены и синяки

Фанаты и бойцы заступились за Уайта: они отстаивают право мужчин защищать себя, даже если бьет женщина. Что с этим не так?