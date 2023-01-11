Уайт: «Я мог бы уйти в 2016 году»

Теги UFC Дэйна Уайт MMA Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о возможных последствиях из-за драки с женой.

«Какими должны быть последствия? Скажите мне. Исчезнуть на 30 дней? Как это заденет меня? Мой уход вредит компании, сотрудникам, бойцам. Я мог бы уйти в 2016 году.

Я был против этого, потому что владею этим [UFC]. Повторю: я не прав. Но послушайте: мы много спорили с Ари Эмануэлем [генеральный директор Endeavor, которая владеет UFC], ESPN.

Никто этому не рад, как и я. Но это случилось, поэтому мне нужно с этим смириться», – сказал Уайт.

Уайт получил пощечину и подрался с женой в ночном клубе. Они женаты 26 лет, хотя его мама называет брак посмешищем за измены и синяки

Фанаты и бойцы заступились за Уайта: они отстаивают право мужчин защищать себя, даже если бьет женщина. Что с этим не так?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BAI
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тяжко быть публичным человеком.. всегда вынужден угождать толпе и всяким больным фемкам вроде Порье и тд..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий