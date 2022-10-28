Пол предложил Сильве пари: если Джейк победит, Андерсон присоединится к его ассоциации бойцов ММА

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Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол предложил пари Андерсону Сильве, с которым американец проведет бой в ночь на 30 октября.

Суть спора в следующем: если победу в грядущем поединке одержит Сильва, то Пол согласится на реванш по правилам кикбоксинга. Если сильнее окажется Джейк, то Андерсон займется с Полом-младшим созданием ассоциации бойцов ММА. Сильва же принял условия пари.

Ранее Джейк неоднократно критиковал президента UFC Дэйну Уайта за размер гонораров, грозясь в ответ на это организовать профсоюз бойцов ММА.

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