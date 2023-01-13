Вадим Корнилов: «Следующий бой Бивола планируется на начало мая в США. Буатси – возможный соперник»

Менеджер Вадим Корнилов рассказал о планах чемпиона WBA в полутяжелом весе .

— Следующий бой обсуждается на начало мая, и вероятнее всего он пройдет в США. Есть еще некоторые разговоры относительно проведения этого поединка снова в ОАЭ, но пока это больше разговоры.

Относительно соперника… Есть Джошуа Буатси, чья кандидатура реально может обсуждаться. При этом нельзя сказать, что он большая звезда, особенно в США.

— А почему не провести бой с британцем Буатси где-то в Англии?

— Может быть, финансово это было бы чуть выгоднее, но для нас менее логично ехать в Великобританию и боксировать с британцем.

Ведь чуть выше мы с вами пришли к консенсусу, что мы теперь сторона А. И зачем нам подстраиваться под оппонента в его стране в плане судейства и так далее?

Да, мы свободно можем поехать боксировать в Великобританию, там очень яркая аудитория. Мы уже боксировали в Манчестере (в мае 2021 года против Крейга Ричардсона), просто всегда возникает проблема судейства. И я очень тонко подхожу к этому вопросу. Я не вижу смысла рисковать, если нет в этом необходимости!

— В общем, рабочий вариант следующего боя Бивола – начало мая, США, против Буатси.

— Плюс минус – да. Но Буатси – один из вариантов. Мы смотрим и за другими кандидатами. В полутяжелом весе Дима очень многих победил, а этом дивизионе сейчас не так много выдающихся боксеров, подходящих для телевидения.

Не спорю, что есть интересные ребята, но нам то нужен соперник под главный бой крупнейшего шоу на телевидении – на DAZN.

Усик против Фьюри – суперафиша, которую мы никогда не дождемся. Бой вообще будет?

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