Дмитрий Бивол – претендент на премию «Апсет года» от The Ring

Теги полутяжелый вес Гэри Расселл-младший Сауль Альварес Дмитрий Бивол Маирис Бриедис бокс Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол стал претендентом в номинации «Апсет года» от журнала The Ring.

В мае 2022-го Бивол нанес второе поражение в карьере абсолютному чемпиону в суперсреднем весе Саулю Альваресу.

В номинацию также попал Марк Магсайо, который в январе победил раздельным решением судей чемпиона WBC в полулегком весе Гэри Расселла-младшего. Эктор Луис Гарсия, в августе разгромивший Криса Колберта, а также Джей Опетайя, победивший Майриса Бриедиса.

В команде Бивола сообщили, что реванш с Канело состоится в сентябре-октябре 2023-го

Эдди Хирн: «Следующим соперником Бивола может стать Буатси. Канело надеется подраться с Дмитрием в сентябре»

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2 комментария

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paster_bibo
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А в чем у Бивола апсет то? Он разве в том бою был каким то лютым андердогом?
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здоровяк
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Для Бивола - это унизительная премия
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+2
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