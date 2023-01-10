Дмитрий Бивол – претендент на премию «Апсет года» от The Ring

Чемпион WBA в полутяжелом весе стал претендентом в номинации «Апсет года» от журнала The Ring.

В мае 2022-го Бивол нанес второе поражение в карьере абсолютному чемпиону в суперсреднем весе Саулю Альваресу.

В номинацию также попал Марк Магсайо, который в январе победил раздельным решением судей чемпиона WBC в полулегком весе Гэри Расселла-младшего. Эктор Луис Гарсия, в августе разгромивший Криса Колберта, а также Джей Опетайя, победивший Майриса Бриедиса.

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