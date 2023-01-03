Бивол про реванш с Канело: «В этой ситуации не все зависит от нас»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол ответил на вопрос о реванше с абсолютным чемпионом в суперсреднем весе .

«Думаю, чисто по-спортивному он хотел бы провести реванш. Однако в этой ситуации не все зависит от нас, боксеров. Возможно, в его команде не хотят реванш. Возможно, люди, которые хорошо зарабатывают вместе с Альваресом, против второго боя.

Возможно, они высчитывают риски в плане возможных будущих финансовых потерь. Возможно, у него действительно есть какие-то проблемы, которые он хочет решить прежде, чем выходить на реванш. Стараюсь об этом не думать.

Просто я прямо сейчас во время нашего интервью предположил все возможные варианты. А вообще нужно фокусироваться на себе и своей карьере. Не распыляться», – сказал Бивол.

В мае 2022-го Бивол победил Канело единогласным решением судей.

Тренер Бивола: «Дима сделал то, что мы готовили. И Канело потерялся и как личность, и как боксер»

Дмитрий Бивол: «Я хочу быть неоспоримым, это моя цель. Мой приоритет – драться за еще один пояс»