Цзю – о Биволе: «Нужна не тактическая или стратегическая работа, а менеджерская. Его нужно продавать»

Теги Константин Цзю Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю оценил перспективы чемпиона WBA Super в полутяжелом весе Дмитрия Бивола.

В 2022 году Бивол победил Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса и защитил титул.

– Он уже лицо, на которое сейчас буду равняться. И нужна работа… Не тактическая или стратегическая работа, над которой работает тренерский состав, а это, скорее, менеджерская работа. Его нужно продавать. Я понимаю, что это большая работа. Это медиа, интервью и так далее. Это обязательная часть работы.

– Нужно ли переходить на трешток?

– Вы хоть раз слышали от меня трешток? Вот пример. Я ни разу в своей жизни никого не оскорблял. Я делал свою работу.

Бивол предложил подраться Канело в суперсреднем весе, мексиканец отказался

Холифилд – о бое Бивола и Бетербиева: «Один из самых ожидаемых поединков во всем мире»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HolyKim
Ответ Osik92
Бивол скучен как боксер.. Да эффективен
Невероятно динамичный и минимум клинчей, что намного зрелищнее чем у того же Фьюри - Уайлдер, где на каждые 2 удара клинч
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Osik92
Бивол скучен как боксер.. Да эффективен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oxpike
Да все у Димы хорошо. Видно по его интервью, что он не стремится к популярности и баблу, для него на первом месте спорт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий