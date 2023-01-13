Цзю – о Биволе: «Нужна не тактическая или стратегическая работа, а менеджерская. Его нужно продавать»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю оценил перспективы чемпиона WBA Super в полутяжелом весе Дмитрия Бивола.

В 2022 году Бивол победил Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса и защитил титул.

– Он уже лицо, на которое сейчас буду равняться. И нужна работа… Не тактическая или стратегическая работа, над которой работает тренерский состав, а это, скорее, менеджерская работа. Его нужно продавать. Я понимаю, что это большая работа. Это медиа, интервью и так далее. Это обязательная часть работы.

– Нужно ли переходить на трешток?

– Вы хоть раз слышали от меня трешток? Вот пример. Я ни разу в своей жизни никого не оскорблял. Я делал свою работу.

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