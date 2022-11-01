Камару Усман: «Я все еще чемпион. Я справился с этим поражением»

Бывший чемпион в полусреднем весе Камару Усман заявил, что считает себя хозяином титула, несмотря на поражение в бою с Леоном Эдвардсом.

«Я справился с поражение так, как это нужно было сделать. Я чемпион. Я все еще считаю себя чемпионом.

Да и о чем здесь вообще говорить? Все же знают, кто лучший полусредневес в мире. Леон молодец, он пробил красивый удар в правильный тайминг.

Но мы с ним оба знаем, кто лучший полусредневес на планете. Он все прекрасно понимает», – сказал Усман.

Камару Усман: «Мы с Леоном Эдвардсом знаем, кто лучший полусредневес в мире»