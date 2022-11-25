Али Абдель-Азиз: «Единственный человек, который может дать бой Махачеву – это Дариуш»
Менеджер Али Абдель-Азиз не доволен организацией поединка чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева с обладателем титула в полулегком весе Алексом Волкановски.
«Думаю, UFC совершил ошибку, назначив этот поединок. Потому что против Махачева должен был драться Бенеил Дариуш. Я действительно так считаю.
И Волкановски ошибся, согласившись на встречу с Исламом. Да, это ошибка с его стороны. Единственный человек, который может дать бой Исламу – это Дариуш», – считает менеджер.
Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в Перте (Австралия).
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