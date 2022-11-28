Мендес считает незаслуженным место Махачева в рейтинге P4P UFC: «Чтобы получить этот статус, он должен прикончить каждого»

Тренер зала AKA Хавьер Мендес считает, что рано занял второе место в общей рейтинге UFC.

«Ислам занял вторую строчку в рейтинге P4P UFC всего за один бой. Как? Я верю, что он хорош, и я верю, что он номер один, но отдавать ему второе место в рейтинге всего за один бой неправильно.

Я знаю, что со временем он станет первым номером. Все просто, он займет первую строчку. Но они поставили его на второе место из-за одного боя. Мне это не нравится. Это было сделано слишком быстро.

Ему нужно сделать больше: побить и . Ему нужно побить этих парней, чтобы можно было назвать его номером один.

Посмотрите, что сделал Волкановски – он вытер пол всеми претендентами в своем дивизионе. Он зачистил дивизион, и Ислам должен сделать то же самое.

Опять же, я знаю, что он лучше всех, но чтобы получить этот статус, он должен прикончить каждого. Вот как это работает», – сказал Мендес.

11 февраля на 284 в австралийском Перта Махачев подерется с Волкановски.

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