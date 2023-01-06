Кормье – о бое Махачева и Волкановски: «Это может быть самый большой апсет в истории спорта»

Теги UFC легкий вес (MMA) Даниэль Кормье Ислам Махачев Алекс Волкановски Махачев - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье поделился мыслями о грядущем титульном поединке в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

По мнению «Ди-Си», победа австралийца в этом бою может стать одним из самых сенсационных событий в истории смешанных единоборств.

«В смешанных единоборствах было много апсетов... На мой взгляд, если Волкановски выиграет этот бой, это будет самый большой апсет.

Это масштабнее, чем все, что мы видели, потому что, когда вы вникаете в детали этого поединка, кажется, что Волкановски будет очень трудно победить. Его набор навыков подходит Махачеву из-за умений Ислама в стойке, а также его размеров.

Поскольку Алекс ниже ростом, это дает Махачеву возможность использовать рычаги против Волкановски. Я считаю, что это может быть самый большой апсет в истории смешанных единоборств», – сказал Кормье.

Кори Сэндхэген: «Мне нравится, что Волкановски захотел стать двойным чемпионом. Буду болеть за него»

Бенеил Дариуш: «Не знаю, какой у UFC план для меня. Если Волкановски победит Махачева, то я, возможно, буду ждать целый год»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
[$] LIL B [$]
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С чьей стороны апсет то? Махачев является фаворитом потому что это его вес и он стилистически неудобен для Волка. Больше и физически сильнее. С другой стороны Алекс номер один P4P, который зачистил весь дивизион, а Ислам пока что только одного топового соперника прошёл, хоть и впечатляюще. По сути он только в начале своего пути именно в больших боях. Так с чьей стороны апсет то?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanonir152
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какой апсет?) бой равных соперников. Если Яквинта победил Нурмагомедова - это был бы апсет. А тут то чего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Конопельченко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Алекс номер 1 в P4P. А о нем говорят как-будто он дрался только с фуфелом одним.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Тотров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Отличный друг)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий