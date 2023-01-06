Кормье – о бое Махачева и Волкановски: «Это может быть самый большой апсет в истории спорта»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье поделился мыслями о грядущем титульном поединке в легком весе между и .

По мнению «Ди-Си», победа австралийца в этом бою может стать одним из самых сенсационных событий в истории смешанных единоборств.

«В смешанных единоборствах было много апсетов... На мой взгляд, если Волкановски выиграет этот бой, это будет самый большой апсет.

Это масштабнее, чем все, что мы видели, потому что, когда вы вникаете в детали этого поединка, кажется, что Волкановски будет очень трудно победить. Его набор навыков подходит Махачеву из-за умений Ислама в стойке, а также его размеров.

Поскольку Алекс ниже ростом, это дает Махачеву возможность использовать рычаги против Волкановски. Я считаю, что это может быть самый большой апсет в истории смешанных единоборств», – сказал Кормье.

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Бенеил Дариуш: «Не знаю, какой у UFC план для меня. Если Волкановски победит Махачева, то я, возможно, буду ждать целый год»