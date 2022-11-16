Джош Томпсон: «Волкановски слаб там, где силен Махачев. У Алекса нет шансов»

Бывший боец UFC Джош Томпсон поделился ожиданиями от боя и .

«Думаю, что у Алекса нет шансов. На самом деле, я люблю смотреть бои Волка, и я бы хотел, чтобы он переехал Яира Родригеса, Джоша Эммета и Арнольда Аллена.

Я не хочу видеть, как Волкановски проигрывает, прежде чем победит всех этих парней. Потому что поражение может подорвать его уверенность.

С точки зрения навыков, Волкановски слаб там, где силен Махачев: джиу-джитсу и борьба. Но в скорости Алекс будет иметь преимущество», – считает Томпсон.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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