Иван Штырков: «Хендерсон хоть и старичок, но может создать проблемы Нурмагомедову»

Российский боец прокомментировал организацию Гран-при Bellator в легком весе.

«В этом Гран-при собраны сильные ребята. Бенсон Хендерсон хоть и старичок, но очень непростой. Он может создать проблемы Усману Нурмагомедову.

У него есть огромный опыт и он – нестандартный боец. Это интересный бой и хорошая проверка для Усмана, несмотря на то, что пик Хендерсона прошел. В любом случае, он – непростой оппонент.

Мусаев – Шаблий. Одна из сильнейших пар при данной жеребьевке. Не понимаю, как их свели. Решили первым боем убрать одного из наших. Без политики не обошлось. Первые поединки получатся сложнее, чем следующие.

Не могу сказать, что одна сетка проходная, а другая сильная. Может быть, соперник Нурмагомедова не самый топовый по своим кондициям и мотивации, но в любом случае восьмерочка подобрана очень неплохо. В любом случае, буду топить за своих: Нурмагомедов, Шаблий, Мусаев», – сказал Штырков.

Bellator опубликовал список участников Гран-при в легком весе. Кроме Нурмагомедова в турнире примет участие Александр Шаблий

Усман Нурмагомедов подерется с Бенсоном Хендерсоном в 1/4 финала Гран-при Bellator