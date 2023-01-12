Bellator опубликовал список участников Гран-при в легком весе. Кроме Нурмагомедова в турнире примет участие Александр Шаблий

Теги MMA легкий вес (MMA) Bellator Бенсон Хендерсон Патрики Фрейре Усман Нурмагомедов Александр Шаблий Эй Джей Макки Bellator 292 Бокс/MMA/UFC

Bellator опубликовал полный список участников Гран-при в легком весе.

Ранее стало известно, что чемпион дивизиона Усман Нурмагомедов в четвертьфинале Гран-при встретится с Бенсоном Хендерсоном. Бой состоится на турнире Bellator 292 в Сан-Хосе (Калифорния).

Тогда же другой россиянин Александр Шаблий подерется с Тофиком Мусаевым.

Кроме четверых названных бойцов участниками Гран-при легковесов станут Эй Джей Макки, Сидни Аутлоу, Мансур Барнауи, а также бывший чемпион дивизиона Патрики «Питбуль» Фрейре.

Усман Нурмагомедов подерется с Бенсоном Хендерсоном в 1/4 финала Гран-при Bellator

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