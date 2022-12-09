Усман Нурмагомедов возглавил рейтинг лучших молодых бойцов ММА во версии ESPN

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов занял первое место в рейтинге лучших бойцов мира моложе 25 лет по версии ESPN.

В ноябре Нурмагомедов победил Патрики Фрейре и завоевал пояс.

На втором месте в рейтинге ESPN 23-летняя американка Эрин Бланчфилд. Третье строчку занимает британо-дагестанский боец UFC Мухаммад Мокаев.

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