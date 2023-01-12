Эй Джей Макки: «Усману Нурмагомедову придется непросто в бою с Хендерсоном»

Легковес Bellator Эй Джей Макки поделился ожиданиями от боя чемпиона дивизиона с Беном Хендерсоном.

Поединок россиянина и американца в рамках 1/4 финала Гран-при Bellator состоится 10 марта.

«Стилистически это будет очень тяжелый бой, Усману придется непросто. Хендерсон – разносторонний боец: хорош в стойке, у него хорошее джиу-джитсу, защита от тейкдаунов тоже в порядке.

Даже если его переводят в партер, то он будет представлять угрозу. Это определенно тот бой, которой стоит посмотреть. Я могу многое почерпнуть для себя там», – считает Макки.

Bellator опубликовал список участников Гран-при в легком весе. Кроме Нурмагомедова в турнире примет участие Александр Шаблий

Усман Нурмагомедов подерется с Бенсоном Хендерсоном в 1/4 финала Гран-при Bellator