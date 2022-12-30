Патрисио Фрейре: «Шаблий, Тофик Мусаев и Патрики лучше Усмана. Искренне надеюсь, что Хабиб защитит его от участия в Гран-при»

Чемпион Bellator в полулегком весе Патрисио Фрейре назвал бойцов, способных победить чемпиона легкого дивизиона .

«Уверен, что Усман технически уступает моему брату Патрики, несмотря на рекорд 16-0. Он довольно худощавый парень, и если брат в реванше включится по полной, то обязательно выиграет.

, Тофик Мусаев и Патрики лучше Усмана. Если он примет участие в Гран-при легкого дивизиона и встретится с кем-то из них, то потеряет пояс.

Так что я искренне надеюсь, что Хабиб защитит его от участия в Гран-при», – сказал Фрейре.

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