Патрисио Фрейре: «Шаблий, Тофик Мусаев и Патрики лучше Усмана. Искренне надеюсь, что Хабиб защитит его от участия в Гран-при»

Теги MMA легкий вес (MMA) Bellator Хабиб Нурмагомедов Патрисио Фрейре Патрики Фрейре Усман Нурмагомедов Александр Шаблий Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полулегком весе Патрисио Фрейре назвал бойцов, способных победить чемпиона легкого дивизиона Усмана Нурмагомедова.

«Уверен, что Усман технически уступает моему брату Патрики, несмотря на рекорд 16-0. Он довольно худощавый парень, и если брат в реванше включится по полной, то обязательно выиграет.

Александр Шаблий, Тофик Мусаев и Патрики лучше Усмана. Если он примет участие в Гран-при легкого дивизиона и встретится с кем-то из них, то потеряет пояс.

Так что я искренне надеюсь, что Хабиб защитит его от участия в Гран-при», – сказал Фрейре.

Брат Хабиба стал чемпионом Bellator: Усман не похож на Орла, вместо скучной борьбы – нокауты

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3 комментария

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Hasan_072
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Про объективность он не слыхал походу
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Mur89
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Странное заявление, ведь Усман просто деклассировал твоего брата, который за 5 раундов абсолютно ничего толкового не показал
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уличный иуда
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🤡
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