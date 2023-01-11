Усман Нурмагомедов подерется с Бенсоном Хендерсоном в 1/4 финала Гран-при Bellator

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов проведет первую защиту титула 10 марта.

Он встретится в четвертьфинале Гран-при с . Бой состоится на турнире Bellator 292 в Сан-Хосе (Калифорния).

Нурмагомедов одержал 16 побед в профессиональной карьере. В последнем бою он стал чемпионом Bellator, победив Патрики Фрейре. Хендерсон в последнем бою одержал победу над Питером Куилли.

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