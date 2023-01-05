Кори Сэндхэген: «Мне нравится, что Волкановски захотел стать двойным чемпионом. Буду болеть за него»

Боец UFC в легчайшем дивизионе Кори Сэндхэген поделился ожиданиями от боя и .

«Буду болеть за Волкановски не потому, что мне не нравится Ислам, а потому, что мне нравится Алекс. Мне нравится, что он захотел стать двойным чемпионом. Думаю, он многих удивит.

Помню, как он дрался то ли с Чедом Мендесом, то ли с Жозе Альдо, и когда его переводили в партер, он очень быстро вставал на ноги. Это выглядело мощно и атлетично, и меня это поразило.

В борьбе Алекс будет лучше, чем предполагают. Не думаю, что Ислам будет слишком эффективен в контроле в партере.

Но если бы мне нужно было сделать ставку, я бы поставил на Махачева, потому что габариты и правда играют большую роль. Ислам много гоняет. У него хорошие тренеры и он точно знает, что делает.

Махачев большой и сильный, чтобы одержать победу в этом поединке. Если бы они выступали в одном весе, я бы сказал, что победит Волкановски. Однако из-за разницы габаритов я поставлю на Ислама», – сказал Сэндхэген.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

Двалишвили бросил вызов Сэндхагену: «Второй номер против пятого. Вперед, UFC!»

Волкановски про бой с Махачевым: «Люди сомневаются во мне, но когда я сделаю свою работу, то не пытайтесь переобуться»