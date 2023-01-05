Кори Сэндхэген: «Мне нравится, что Волкановски захотел стать двойным чемпионом. Буду болеть за него»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски Кори Сэндхэген UFC 284 Махачев - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Боец UFC в легчайшем дивизионе Кори Сэндхэген поделился ожиданиями от боя Ислама Махачева и Алекса Волкановски.

«Буду болеть за Волкановски не потому, что мне не нравится Ислам, а потому, что мне нравится Алекс. Мне нравится, что он захотел стать двойным чемпионом. Думаю, он многих удивит.

Помню, как он дрался то ли с Чедом Мендесом, то ли с Жозе Альдо, и когда его переводили в партер, он очень быстро вставал на ноги. Это выглядело мощно и атлетично, и меня это поразило.

В борьбе Алекс будет лучше, чем предполагают. Не думаю, что Ислам будет слишком эффективен в контроле в партере.

Но если бы мне нужно было сделать ставку, я бы поставил на Махачева, потому что габариты и правда играют большую роль. Ислам много гоняет. У него хорошие тренеры и он точно знает, что делает.

Махачев большой и сильный, чтобы одержать победу в этом поединке. Если бы они выступали в одном весе, я бы сказал, что победит Волкановски. Однако из-за разницы габаритов я поставлю на Ислама», – сказал Сэндхэген.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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1 комментарий

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Ноябрьский Набат
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Волк до конца просто не понимает, что его ждёт Лучший в Мире боец в своём весе в партере!!!
Шансов с Исламом внизу Нет ни у кого!!!
Не то чтобы в весе Волка и даже не в весе Ислама, а даже выше в весе!!!!
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