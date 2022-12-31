Тренер Бивола: «Дима сделал то, что мы готовили. И Канело потерялся и как личность, и как боксер»

Геннадий Машьянов, тренер чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, прокомментировал выступление Сауля Альвареса.

«Как боксер меня не впечатлял еще до боя. Не видел в нем чего-то особенного, в чем Дима ему уступает. Да, высококлассный боксер с хорошим ударом, чувствительный, искусный, но я думал, что Дима может выиграть.

Так и произошло. Дима сделал то, что мы готовили, и Канело потерялся и как личность, и как боксер.

Все, что было вокруг боя – очень сильное психологическое давление. Но прежде всего на боксера. И команда, и я, и менеджер старались его успокоить. Не знали до определенного момента, дадут ли разрешение на бой. Но в итоге поединок состоялся», – сказал Машьянов.

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