Тренер Бивола: «Дима сделал то, что мы готовили. И Канело потерялся и как личность, и как боксер»

Теги полутяжелый вес суперсредний вес Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Геннадий Машьянов, тренер чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, прокомментировал выступление Сауля Альвареса.

«Как боксер Канело меня не впечатлял еще до боя. Не видел в нем чего-то особенного, в чем Дима ему уступает. Да, высококлассный боксер с хорошим ударом, чувствительный, искусный, но я думал, что Дима может выиграть.

Так и произошло. Дима сделал то, что мы готовили, и Канело потерялся и как личность, и как боксер.

Все, что было вокруг боя – очень сильное психологическое давление. Но прежде всего на боксера. И команда, и я, и менеджер старались его успокоить. Не знали до определенного момента, дадут ли разрешение на бой. Но в итоге поединок состоялся», – сказал Машьянов.

Тренер Бивола: «Следующие соперники? Это или Буатси, или Каллум Смит»

Дмитрий Бивол: «Я хочу быть неоспоримым, это моя цель. Мой приоритет – драться за еще один пояс»

 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GaasJT
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бивол красава. Как человек тоже, в отличие от одного ряженого десантника, с недавним его высером про футбол в СССР и Росси)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бивол, конечно, топарь. И нормальный мужик
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий