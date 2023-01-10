Бивол готов подраться с Канело в суперсреднем весе: «У меня достаточно мотивации»
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол сообщил о готовности провести реванш с Саулем Альваресом в суперсреднем весе.
«Конечно, у меня достаточно мотивации, чтобы сбросить вес до 76 килограммов. Но мне нужно побольше подумать об этом.
Я уже много лет не был в таком весе. Не сбрасывал до 76 килограммов.
Но если этот бой возможен, давайте сделаем это. Я буду готов», – сказал россиянин.
В мае 2022-го Бивол победил Канело единогласным решением судей.
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