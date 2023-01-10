Бивол готов подраться с Канело в суперсреднем весе: «У меня достаточно мотивации»

Теги полутяжелый вес суперсредний вес Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол сообщил о готовности провести реванш с Саулем Альваресом в суперсреднем весе.

«Конечно, у меня достаточно мотивации, чтобы сбросить вес до 76 килограммов. Но мне нужно побольше подумать об этом.

Я уже много лет не был в таком весе. Не сбрасывал до 76 килограммов.

Но если этот бой возможен, давайте сделаем это. Я буду готов», – сказал россиянин.

В мае 2022-го Бивол победил Канело единогласным решением судей.

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6 комментариев

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ermol@y
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Ответ vadimbakiyev18091990@mail.ru
Они ровесники так то
Так-то я писал про возраст? Прекрасно знаю, что они ровесники. Прочти еще раз мой коммент
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Всеволод Соколов
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Ответ vadimbakiyev18091990@mail.ru
Они ровесники так то
Дело не в возрасте, а в износе, Сауль с 16 лет профи. И Бивол максимально неудобный соперник для него.
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vadimbakiyev18091990@mail.ru
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Ответ ermol@y
Я ранее писал писал, что это природный вес Димы, а Канело и DAZN ни за что не пойдут на бой за пояса рыжего. Очень сильно сомневаюсь, что такой бой состоится, антропометрия и навыки явно на стороне нашего лучшего бойца, ну а лезть снова в 80, значит Канело закончить… бесспорно он великий, но время прошло и 60+ боёв в профи мекса уже сильно измотали
Они ровесники так то
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Denis0017
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Канело же отказался уже, абсолют он на кон против такого соперника точно не поставит, максимум реванш в том же весе, в неудобные сроки для Бивола и с максимально лояльными судьями, как там про него глоры говорят? "Никого не боится?"
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ermol@y
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Я ранее писал писал, что это природный вес Димы, а Канело и DAZN ни за что не пойдут на бой за пояса рыжего. Очень сильно сомневаюсь, что такой бой состоится, антропометрия и навыки явно на стороне нашего лучшего бойца, ну а лезть снова в 80, значит Канело закончить… бесспорно он великий, но время прошло и 60+ боёв в профи мекса уже сильно измотали
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ILya__Filimonov
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Там нганну освобождён от контракта
Где новость ?!
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