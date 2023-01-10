Бивол готов подраться с Канело в суперсреднем весе: «У меня достаточно мотивации»

Чемпион WBA в полутяжелом весе сообщил о готовности провести реванш с Саулем Альваресом в суперсреднем весе.

«Конечно, у меня достаточно мотивации, чтобы сбросить вес до 76 килограммов. Но мне нужно побольше подумать об этом.

Я уже много лет не был в таком весе. Не сбрасывал до 76 килограммов.

Но если этот бой возможен, давайте сделаем это. Я буду готов», – сказал россиянин.

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