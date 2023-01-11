Эдди Хирн хочет устроить реванш Джошуа и Уайта в июле 2023 года

Боксерский промоутер поделился планами Энтони Джошуа на 2023 год. По словам Хирна, бывший чемпион мира в тяжелом весе хочет провести по бою в апреле, июле и декабре.

В качестве потенциального соперника на летний бой Эдди назвал Дилиана Уайта, с которым Джошуа уже дрался в 2015 году: тогда победу техническим нокаутом одержал Энтони.

Сейчас же Джошуа идет на серии из двух поражений подряд, дважды уступив . Уайт в последнем поединке победил Джермейна Франклина решением большинства судей.

Энтони Джошуа 1 апреля в Лондоне может подраться с Дэмси Маккином